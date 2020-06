Zabi nudu! Sprav si kvíz

Nuda je moja najlepšia kamoška, nevieme sa od seba odtrhnúť. V jednom časopise som natrafila na sekciu kvízov a v rámci nič nerobenia, pustila som sa do kvízovania.

Bol to ženský časopis, takže sa tam nachádzali kvízy na témy aký typ ženy ste, či zvládate stres, ako poznáte zdravú výživu, aký typ chlapa je ten pravý pre vás a tak ďalej a tak ďalej.

Tieto testy som robila v čase keď platili opatrenia a nedalo sa toho veľa robiť a tak som tomu prispôsobovala aj odpovede.

KVÍZ: Aký typ chlapa je pre vás ten pravý?

Aké oblečenie vás vystihuje? – v danej situácii, keď všetci sedíme doma, tak legíny alebo tepláky a rozťahané tričko. Volím odpoveď také, v ktorom sa cítim čo najlepšie.

Kam by ste rada večer vyrazila? – večer môžem vyraziť tak akurát na balkón. Takže to budem radiť k výletu do prírody. Niektoré balkóny majú aspoň jeden či dve črepníky s akýmsi kvetom alebo sadeničkami paradajok. Na našom balkóne by ste prírodu takejto formy hľadali márne. Namiesto toho by ste tu vedeli študovať všetky možné druhy mikroorganizmov a mikróbov.

Čo by vás potešilo od partnera? Potešilo by ma, ak by po sebe trochu viac upratoval, nenechával zapnuté svetlo v kúpeľni, sem tam umyl riad, šiel na nákup, nenechával použité ponožky len tak ledabolo pohodené na zemi. Ale nič z toho v možnostiach nie je, tak mi postačí aj ten romantický pobyt a kvetiny.

Kam by vás mal pozvať na prvé rande? Na ochutnávku vín? No ešte to tak, náhodou by sa to vymklo kontrole a jeden z nás by skončil pod stolom aj pod vplyvom.

Aké zvieratko by ste si s priateľom zaobstarali? Pavúka, hada alebo mačku či psa? Z pavúkov mám panický strach, mačky ma neznášajú, takže volím možnosť najlepší priateľ človeka, a teda pes.

Akú reštiku by ste zvolili na rande? - veľa na výber v týchto dňoch nemáme a ešte ak po ceste nechceme nachytať nejakú háveď v podobe vírusov, bacilov a iných potvor, tak by som zvolila 5* reštauráciu Čo špajzička dala. Označím možnosť malú, útulnú reštauráciu. Ešte zopár otázok a som na konci testu. Snažím sa odpovedať pravdivo, ale nevychádza mi to pri každej otázke, takže trochu prikrášľujem. A výsledok?

Vraj som romantická duša, ktorá potrebuje chlapa na správnom mieste a nie „macha“. Priťahujem chlapov, ktorí hľadajú svoju životnú lásku a ktorí by mi od rána do večera vypisovali romantické smsky. No tak ten môj mi naposledy napísal smsku: „Hladný som. Na večeru čo bude?“ Ozaj veľká romantika.